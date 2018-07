Arriva a Roma il primo ristorante della catena America Graffiti, che propone un fast food in stile diner americano degli anni '50. Il locale aprirà in via Acerenza, una traversa di via Appia Nuova, zona Capannelle.

Si legge sul sito della catena (che gestisce anche i ristoranti Old Wild West): "L'idea di essere catapultati in una cena negli affascinanti anni ’50 americani piace proprio a tutti. L’immagine dei locali è fortemente ispirata ai Diner e ai Fast Food di quegli anni, il menu propone una grande varietà di piatti tipici con un imbattibile rapporto qualità/prezzo e veloci tempi di preparazione che rendono America Graffiti ideale sia per una cena fra amici, sia per un veloce pranzo prima di tornare al lavoro".

Offerta di lavoro: il ristorante cerca 25 tra cuochi e camerieri

Il ristorante, come si legge sul sito dell'azienda, cerca 25 persone da assumere tra cuochi e camerieri per il nuovo locale romano.

Questo il link per inviare il curriculum

Responsabilità:

– preparazione materie prime

– cottura e preparazione delle pietanze nel rispetto delle grammature e delle schede piatto

– pulizia delle postazioni

– gestione dei rifiuti

– scarico merci

– accensione macchinari

– applicazione delle norme igieniche e di sicurezza alimentare HACCP, verifica e compilazione schede HACCP

Requisiti:

– pregressa esperienza come operatore di cucina preferibilmente maturata in aziende organizzate della ristorazione moderna e in contesti di grandi dimensioni

CAMERIERI.

Responsabilità:

– allestimento della sala

– accoglienza clienti e distribuzione menù

– presa delle comande con palmare

– servizio al tavolo completo

– risoluzione di eventuali problematiche durante il servizio

– applicazione delle norme igieniche e di sicurezza alimentare HACCP, verifica e compilazione schede HACCP

Requisiti:

– pregressa esperienza come operatore di sala preferibilmente maturata in aziende organizzate della ristorazione moderna e in contesti di grandi dimensioni

Requisiti Generali:

– completa disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali e festivi

– È gradito domicilio in prossimità del luogo di lavoro.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.