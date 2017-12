Tramite un contapersone installato su un palmare i poliziotti controllano e contano l'accesso di ogni persona a piazza Navona. Come comunicato dalla Questura e come si può ben vedere nel dettaglio della fotografia in alto, nella storica piazza romana non possono entrare più di 10.250 persone. Questo il limite massimo per evitare troppo affollamento e permettere così il controllo della situazione da parte delle forze dell'ordine. Come prevenzione legata all'allerta antiterrorismo che resta sempre altissima nella Capitale, ancora di più nel periodo delle feste natalizie, il piano sicurezza prevede un accesso contingentato e il controllo di tutte le persone che entrano all'interno di piazza Navona, teatro come ogni anno del mercatino di Natale. Tutti gli accessi sono transennati e gli agenti devono contare ogni persona che entra all'interno dell'ovale.

Il contapersone per contare gli accessi in piazza Navona.

Nella foto che ritrae il palmare di un poliziotto è facile capire il meccanismo: ogni persona che entra viene conteggiata premendo un grande pulsante rosso. In alto c'è un conteggio parziale, in basso il totale delle persone che in quell'istante si trovano in piazza e ancora sotto un pulsante per segnare chi esce dalle transenne e infine un altro per resettare il conteggio parziale.