Potrebbe essere consegnato il prossimo 2 ottobre il diploma di Martina Natale, la 19enne morta di cancro a giugno poco prima di poter sostenere la prova finale del suo esame di maturità. Al suo posto, davanti ai professori e al presidente di commissione, si sono presentate le sue compagne di classe, che hanno discusso la tesina preparata dalla ragazza. E così Martina avrà il suo diploma, che verrà portato a Latina e consegnato ai familiari direttamente dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. Un diploma era già stato consegnato dalla commissione, ma aveva solo una valenza simbolica. Quello che verrà consegnato dal ministro, invece, è il documento ufficiale in pergamena che riconosce l'avvenuto passaggio dell'esame.

Intanto il prossimo 15 settembre verrà presentata la onlus "Martina e la sua Luna", un'associazione, si legge sulla pagina Facebook, nata "dalla volontà di dare un seguito a quello che a Martina riusciva meglio: vivere! Un approccio positivo alla vita, è ormai risaputo, permette di affrontare anche i momenti più difficili con una forza straordinaria. Per questo realizzare un progetto, raggiungere un obiettivo, vivere un sogno, soprattutto per i bambini e i ragazzi che si trovano ad affrontare difficili battaglie contro malattie terribili, può regalare un sorriso. E ridere risolleva l’anima e riempie il cuore". La onlus si occuperà soprattutto di due aspetti: dare sostegno economico alle famiglie dei ragazzi malati e cercare di realizzare i sogni di questi ultimi. "Martina amava la vita e nel particolare la musica, viaggiare, il teatro. Era curiosa, ironica, alla continua ricerca di un motivo per ridere e far sorridere. E ha viaggiato, visto concerti, fatto spettacoli, sorriso e scherzato anche nei momenti più difficili dei due anni di malattia, grazie alle possibilità della famiglia e all'amore dei parenti e degli amici".