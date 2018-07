"Il miglior bagno d'aeroporto che abbia mai visto nei miei oltre tre decenni di viaggi! Bravo Fiumicino". Secondo Matthew DeBord, giornalista di Business Insider, quelli del principale scalo romano sono i migliori bagni del mondo. "Nel nostro giornale abbiamo recensito aeroporti e compagnie aeree. Abbiamo scritto sui lounge degli aeroporti e degli aeroplani. Ma nella nostra esistenza, credo, mai abbiamo recensito un bagno di un aeroporto", spiega il corrispondente all'inizio dell'articolo, che è corredato di fotografie che mostrano i bagni. Secondo DeBord, i bagni del Leonardo Da Vinci impressionano "per il loro arredamento elegante e l'ingegnoso design". A stupire il giornalista non è solo l'estetica ma anche l'organizzazione degli spazi destinati ai servizi pubblici che definisce "semplice e facilmente comprensibile".

Aeroporto di Fiumicino vince il premio Aci

L'aeroporto ha ottenuto un riconoscimento per la pulizia dei bagni, il premio Aci (Airport Council International), l'associazione internazionale che misura la qualità percepita dai passeggeri in oltre 250 aeroporti nel mondo, come Best Airport 2018. L'articolo si conclude con le congratulazioni ad Aeroporti di Roma, società di gestione del Leonardo da Vinci "per la cura e l'attenzione rivolta non solo al design, ma anche all'utilizzabilità per i passeggeri".