in foto: Pifebo, Roma

Amanti del vintage, fatevi avanti! Se i vostri genitori hanno (ma come gli è venuto in mente?) gettato tutti gli abiti della loro gioventù, non dovete disperare. Eh già, perché qualcuno che come voi ama gli abiti di un tempo, ha avuto un'idea meravigliosa: quella di creare degli shop dove acquistare giacche anni '80, vestiti anni '50, accessori degli anni '20, scarpe che sembrano uscite direttamente da un liceo dei mitici anni '90. Avete buttato le vostre Onyx nel cassonetto quando si sono usurate, guardato con disprezzo a 13 anni il giacchetto jeans di vostro cugino più grande, oppure snobbato il bomber nero e arancio dell'amico coatto di vostro fratello? Il tempo di redimervi è arrivato: ecco 5 negozi vintage a Roma dove acquistare abiti di un tempo da indossare nel 2019.

Pifebo

Il primo negozio vintage a Roma da nominare è sicuramente Pifebo. Ha tre sedi nella capitale: due a via dei Serpenti, e una a via dei Valeri. Si tratta di uno dei punti vendita più frequentati da chi ama questo genere di abiti e accessori. Da Pifebo si trova di tutto, ed è sicuramente uno dei posti più forniti: qui si possono scovare le vecchie tute dell'Adidas, diversi tipi di giacche di pelle, gonne di velluto a vita alta, scarpe da ginnastica, vestiti a fiori, bomber di ogni taglia, giacche jeans, ecc… E i prezzi sono davvero contenuti.

Cinzia 45

Chi adora il vintage sa perfettamente che se vuole acquistare qualcosa dei decenni passati deve andare in via del Governo Vecchio. E proprio qui, dal 1980, si trova Cinzia 45, un piccolo tesoro di abiti e accessori provenienti direttamente dagli anni '60 '70 e '90. La caratteristica di questo negozio è che permette di affittare gli abiti a chi magari li vuole utilizzare solo per una serata o un party a tema. Dai cowboy boots agli abiti con frange stile charleston, potete fare degli acquisti veramente particolari.

Le Vesti di Messalina

Amate il vintage ma anche le marche? Cercate un capo vecchio di anni ma che appartenga a una famosa casa di moda? Allora il negozio che fa per voi è sicuramente Le Vesti di Messalina, che si trova in via Leonina 24. Vera pelle (non la troverete mai finta in questo posto), t-shirt originali delle squadre di calcio in ottime condizioni, Levi Strauss & Co., Burberry e chi più ne ha più ne metta. Perché vintage sì, ma con classe!

Mamamama

Mamamama, in via Basento 8, vende al pubblico abiti vintage e ha molta disponibilità di grandi marche. Da Alberta Ferretti a Ralph Lauren, sono tanti i vestiti, le scarpe e gli accessori originali e di qualità che si possono trovare. E, adesso che è arrivata l'estate, non fatevi scappare i costumi da pin up, che non passano mai di moda.

Vintachic

L'ultimo negozio che vi segnaliamo è forse il più originale e quello più sopra le righe. Si tratta di Vintachic, in via Leccosa 2. Vintachic è specializzato in abiti da sposa: se volete dire ‘si' al vostro compagno o alla vostra compagna con un vestito simile a quello usato da vostra nonna, allora è qui che dovete venire. Lo stile è decisamente impostato sugli anni '50, e oltre ai wedding dress sono disponibili tantissimi abiti che ricordano quelli indossati dalle pin up di un tempo.