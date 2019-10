in foto: Valerio Federici

Valerio Federici è scomparso a 33 anni da Aprilia in provincia di Latina. A darne notizia Latina Oggi. Di lui non si hanno più notizie da una settimana. Momenti di preoccupazione e di ansia per familiari e parenti, che hanno lanciato un appello a chiunque lo avesse visto, per chiedergli di aiutarli a ritrovarlo. Per le strade della città la sua famiglia ha affisso manifesti con il suo volto e il suo nome, nella speranza di ricevere segnalazioni. Secondo le informazioni apprese, Valerio si è allontanato lo scorso martedì 15 ottobre dal Comune pontino e non ha più fatto ritorno a casa. Da quel giorno amici e parenti non hanno più avuto sue notizie e c'è grande apprensione.

I genitori, preoccupati dalla sua assenza si sono rivolti in caserma e hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri. Ora la speranza è che la sua immagine, diffusa nei Comuni limitrofi, possa essere riconosciuta da qualcuno che lo abbia notato e che possa fornire informazioni utili alle forze dell'ordine. Valerio è alto 1.72 centimetri, ha occhi e capelli castani e come segni particolari ha un neo sporgente sopra al labbro destro. "Aiutateci a ritrovare Valerio! Chiunque lo abbia visto per favore contatti le forze dell'ordine".

Il trentenne era già scomparso ad ottobre 2014 ed è stato ritrovato dopo circa tre mesi, nel gennaio seguente. Anche in quel frangente i genitori ne avevano denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e si erano rivolti alla trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai Tre.