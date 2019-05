Proseguono a 360° le indagini sulla morte di Christian Ballena, conosciuto Saor, trapper e tatuatore molto conosciuto a Roma, dove viveva sin da quando era un bambino. E, come appreso da Fanpage.it, tra gli ambienti in cui si indaga c'è anche quello dello spaccio. Il giovane è stato trovato senza vita in via Anassimandro, nel quartiere di Tor Pignattara: a notarlo, riverso in strada, una residente che si era affacciata dal balcone e ha subito dato l'allarme. Sul corpo di Saor non sono state trovate tracce di violenza, e anche portafogli, documenti e gioielli non sono stati toccati: un fatto che, secondo gli inquirenti, escluderebbe il movente della rapina. C'è una cosa però che non torna: il telefono che il ragazzo teneva sempre con sé e da cui non si separava mai, non c'era. Né nelle tasche dei vestiti, né vicino al corpo. Gli agenti non sono riusciti a trovarlo. E tutto questo porta a pensare che il ragazzo non fosse solo al momento della morte, e che qualcuno abbia deciso di prendergli il cellulare. Forse perché dentro c'era qualcosa che non voleva si sapesse.

Tor Pignattara, forse un overdose la causa di morte di Saor

Christian Ballena non ha avuto una vita semplice. Tutti sapevano che Saor aveva avuto una vita travagliata e un problema di dipendenza dall'eroina in passato, che forse non era stato del tutto superato. E infatti le indagini guardano in ogni direzione, anche e soprattutto negli ambienti dello spaccio: ovviamente per esserne certi bisogna aspettare gli esami tossicologici dell'autopsia fatta dal medico legale, ma Saor potrebbe essere stato vittima di una partita di droga tagliata male. Il ragazzo è stato trovato privo di ferite, ma con del sangue che gli usciva dal naso. Cosa che fa pensare a un malore. Bisogna adesso capire se questo malore sia dipeso da una condizione fisica e da una causa naturale, o altro. Le indagini proseguono, ma se gli esami tossicologici dovessero risultare positivi alle sostanze stupefacenti, si potrebbe iniziare a dare la caccia al pusher che ha venduto la droga a Saor.