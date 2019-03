L'inverno sta per terminare, e se per fare il bagno al mare è ancora presto, una giornata alle terme è invece l'ideale per chi si vuole rilassare con l'arrivo della primavera. Chi abita a Roma gode di grande fortuna perché sono molte le fonti termali presenti nel Lazio: e, con un breve viaggio in macchina, è possibile raggiungere posti da sogno dove dimenticare per qualche ora lo stress della vita cittadina. Siete indecisi su quale posto scegliere per la vostra giornata dedicata al relax? Nulla vi vieta di dedicare di visitare tutti questi posti un fine settimana alla volta e di regalarvi dei momenti da sogno che fanno bene al vostro benessere fisico e psicologico.

Terme di Stigliano

Il primo complesso termale da menzionare, è sicuramente quello di Stigliano. Si trova a soli 50 minuti di macchina da Roma, è immerso nella natura ma gode di tutti i confort tipici delle Spa: nel territorio, infatti, sono sorti numerosi alberghi per ospitare i turisti che vogliono passare il weekend fuori porta e rimanere anche la notte lontani dallo stress di Roma. La temperatura dell'acqua è molto gradevole e oscilla tra i 30° e i 38°. Sono terme molto antiche, di cui le prime testimonianze si hanno già ai tempi degli etruschi.

Terme di Viterbo

Gli amanti delle terme libere, quelle che non circondate da costruzioni moderne e che non hanno mai visto l'intervento dell'uomo, possono invece andare a Viterbo. Oltre alle famose Terme dei Papi, ci sono quelle accessibili a chiunque e a qualunque ora: Terme Masse di San Sisto, Bullicame, Piscine Carletti e Terme del Bagnaccio. Le Terme dei Papi sono sicuramente quelle più conosciute e frequentate e offrono numerosi servizi dedicati alla cura della persona apprezzate non solo nel Lazio ma in tutta Italia.

Terme di Saturnia

È notizia recente, che le famose Terme di Saturnia hanno aperto un servizio navetta che parte da Stazione Tiburtina e che da Roma porta direttamente al suo complesso: solo due ore di viaggio, che risparmiano lo stress di dover guidare fino in Toscana.

Terme di Tivoli

Le Acque Albule di Tivoli sono grandi piscine di acqua sulfurea attrezzate al meglio per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, tanto che dispongono anche di un centro estivo per i bambini. Sono frequentate ogni anno da chi cerca sollievo nel caso di problemi di pelle (psoriasi, dermatiti, acne, eczema), reumatismi, sinusite, intestinali o ai bronchi. Le Acque Albule sono rinomate anche per la Spa presente al suo interno, che permette agli avventori di coccolarsi con massaggi e bagni di fango.

Terme di Cotilia

Magiche e suggestive sono anche le Terme di Cotilia, situate tra il magnifico borgo di Castel Sant'Angelo e quello di Cittaducale: un tempo note come Aquae Cutiliae, sono erogate da due fonti diverse (chiamate Bagni Vecchi e Bagni Nuovi) ed erano già decantate ai tempi di Seneca e Plinio. In questa zona è possibile sia usufruire dell'area attrezzata sia dell'area libera: si tratta di terme che risalgono ai tempi degli antichi romani, e nell'area ci sono infatti i resti delle ville degli imperatori Tito e Vespasiano.

Terme di Fiuggi

Anche Fiuggi è un importante centro termale frequentato da moltissime persone, e una delle sue caratteristiche migliori è il paesaggio. Questi bagni sono infatti immersi in un paesaggio naturale totalmente incontaminato che richiama un'atmosfera di altri tempi: ed è proprio qui che potete trovare la fonte termale Bonifacio VIII, intorno alla quale è sorto un moderno complesso costruito negli anni ’60 dall’architetto Luigi Moretti. Questi bagni sono conosciuti già dal ‘200 e ancora oggi sono meta di relax per moltissime persone.

Terme di Cretone

Se volete un po' di pace e soprattutto amate respirare l'odore della natura e degli alberi ricchi di foglie, dovete andare a Cretone, le cui terme si trovano alle pendici di un bosco rigoglioso. È possibile usufruire di varie piscine, tra cui quelle sulfuree. C'è anche un'area dedicata ai più piccoli ed è possibile fare numerose attività sportive tra un bagno e l'altro.

QC Terme

E a Roma si trova anche QC Terme, uno dei complessi termali più famosi in Italia: si tratta di una catena presente in diverse città, conosciuta soprattutto per l'eleganza delle sue sale e i tanti percorsi da fare al suo interno. È possibile usufruire di numerosi servizi, tra cui massaggi, aperitivo a bordo piscina, percorsi rilassanti da fare in coppia o con le amiche, ecc… Non solo: QC Terme offre la possibilità di prenotare percorsi personalizzati a seconda delle proprie esigenze. Per chi vuole, è possibile dormire nelle stanze messe a disposizione dall'albergo.