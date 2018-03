Donne dal grande valore che si sono distinte per intelligenza, bravura e coraggio. Sono le donne di Roma che hanno fatto la storia della capitale, sono le vere protagoniste di una città che ad ogni angolo rimanda a personaggi leggendari e antichi miti. Una città che trasuda arte da ogni poro e che è stata abitata e vissuta da attrici, artiste, sante e scrittrici che grazie al loro talento hanno portato la città dei sette colli sul tetto del mondo. Basti pensare all'indimenticabile Anna Magnani che da Roma è arrivata a conquistarsi un posto di spicco tra le dive di Hollywood, ad Elsa Morante la prima donna vincitrice del Premio Strega o ancora alla vestale Rea Silvia, madre dei famosi gemelli Romolo e Remo. Sono tante le donne che si sono conquistate a pieno merito un posto di primo piano nella tradizione capitolina, di seguito ne elenchiamo alcune particolarmente rappresentative.

Cornelia

Madre di ben dodici figli ma solo due arrivarono alla maggiore età e furono Tiberio e Gaio Gracco. Cornelia è dunque la famosa matrona romana, famosa per essere stata la madre dei Gracchi e a lei è dedicata la prima statua di una donna esposta in pubblico, la statua di bronzo nel Foro Romano di cui si conserva ancora il basamento.

Rea Silvia

Da lei tutto ebbe inizio. Rea Silvia è colei che diede la vita a Romolo e Remo, concependoli con Marte, il dio della guerra. Da questa unione nacquero proprio i celebri gemelli ma la donna però era una vestale, votata alla castità e proprio perché diventata madre, fu punita avendo violato il voto. Secondo alcuni fu rinchiusa in prigione, secondo altri, fu sepolta viva oppure annegata nell’Aniene.

Artemisia Gentileschi

Figlia d'arte e artista talentuosa. Artemisia Gentileschi è stata una famosa pittrice della scuola del Caravaggio ma la sua vita ed il suo successo furono offuscati da un terribile scandalo che segnò profondamente la sua vita e la sua arte. Nel 1611 infatti, Artemisia venne stuprata da Agostino Tassi, collega ed amico di suo padre e l'accaduto è raffigurato nel suo celebre dipinto "Giuditta e Oloferne".

Francesca Bussa dé Leoni

Proveniente da una ricca famiglia romana, la donna a soli 12 anni sposò il nobile Lorenzo de' Ponziani. Francesca, che aveva accettato il matrimonio solo per obbedienza, si ammalò. Dopo circa due anni di salute cagionevole, il 16 luglio 1398,vide in sogno Sant'Alessio, che le disse: "Tu devi vivere. Il Signore vuole che tu viva per glorificare il suo Nome". L'inferma reagì, si alzò, andò in chiesa a ringraziare il Santo ed accettò la sua condizione e da allora fu ribattezzata Santa Francesca Romana.

Maria Montessori

E' lei la madre del celebre metodo didattico applicato in molte scuole e il suo volto compariva sulle vecchie mille lire. Maria Montessori fu tra le prime donne laureate in medicina e fu una pedagogista ed educatrice all'avanguardia. La Montessori fondò la prima "Casa dei Bambini" nel 1907 nel quartiere San Lorenzo a Roma e si è sempre distinta per il suo impegno sociale e scientifico a favore dei bambini handicappati.

Anna Magnani

Il volto del neorealismo sul grande schermo. Anna Magnani è stata uno dei volti più noti e apprezzati del cinema italiano. Celebri le sue interpretazioni in "Bellissima" e "Roma città aperta", l'attrice è sempre stata il simbolo della Roma autentica e verace, la Roma che amava e che non ha mai dimenticato nonostante la sua fama sia arrivata fino ad Hollywood dove il suo nome è inciso sulla "Walk of Fame".

Elsa Morante

E' stata la prima donna ad essere insignita del Premio Strega che vince con il bellissimo romanzo di formazione "L'Isola di Arturo". Elsa Morante nasce nella capitale romana nell’agosto del 1912 ma data l'impossibilità di risorse economiche la sua formazione non va oltre il diploma liceale ma il suo talento letterario non tarda a venire fuori, complice anche l'unione con Alberto Moravia, suo marito e illustre collega.