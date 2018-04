Novemila euro a notte: tanto costava l'affitto del Castello Bracci a Fiano Romano, un antico castello ristrutturato e trasformato in resort di lusso e centro benessere. Su Airbnb la struttura, immersa in una grande tenuta e a pochi chilometri a nord di Roma, veniva pubblicizzata e messa in affitto a prezzi altissimi. Il proprietario dell'immobile era Angelo Capriotti, pluripregiudicato imprenditore romano arrestato lo scorso 4 aprile, unitamente ad altri complici per riciclaggio, reimpiego di somme di denaro di provenienza illecita e intestazione fittizia di beni.

Sequestrato il castello di proprietà di Capriotti, 5 milioni di euro il valore

in foto: Il castello sequestrato dai finanzieri di Roma

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dell'imprenditore romano e nei confronti di alcuni suoi familiari avente ad oggetto immobili di pregio del valore stimato di oltre 5 milioni di euro. L'immobile in questione è proprio il Castello Bracci e la relativa tenuta Castel Bracci. Le Fiamme Gialle sono riuscite a risalire alla reale proprietà del castello nonostante fosse fittiziamente intestata a una società a responsabilità limitata, la Made, il cui rappresentante legale è uno dei figli di Capriotti. L'imprenditore romano aveva creato anche una pagina Facebook per pubblicizzare e affittare il castello.