I familiari non avevano più sue notizie dallo scorso 28 giugno, avevano denunciato la scomparsa e lanciato appelli sui social. Ma, a distanza di quattro giorni, è arrivata la drammatica conferma: Rocco Panetta, 27 anni, è stato trovato senza vita nella sua automobile, parcheggiata per le strade di Roma. Il corpo era stato rinvenuto il 4 luglio, in stato di decomposizione, ma non era certo che si trattasse proprio del giovane. A spegnere le ultime speranze della famiglia, il ritrovamento della patente di guida e i successivi accertamenti sulla salma. Accanto al corpo c'erano dei blister vuoti, che probabilmente contenevano dei farmaci: il sospetto è che sia deceduto per una overdose da medicinali, ma per stabilire le cause della morte sarà necessario attendere l'autopsia, già predisposta.

Panetta, originario di Gioiosa Sannitica (Reggio Calabria), viveva a Collato Sabino, in provincia di Rieti, e lavorava nel centro di distribuzione Amazon di Passo Corese. L'ultimo contatto telefonico coi familiari c'era stato domenica scorsa, 28 giugno. Poco dopo il suo telefono risultava irraggiungibile e martedì i parenti hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Due giorni dopo, nel tardo pomeriggio di giovedì 4 luglio, le forze dell'ordine hanno rintracciato la sua automobile. La Toyota Yaris era nel quartiere Salario, a Roma. Il 27enne era nell'abitacolo, ormai senza vita; gli agenti del commissariato Vescovio hanno ispezionato l'automobile, parcheggiata tra via Novella e via di Priscilla, a metà strada tra via Salaria e piazza Vescovio, trovando i blister per farmaci vuoti e la patente di guida di Panetta.

Sulla morte la Procura di Roma ha aperto una inchiesta. Si ipotizza che il giovane sia deceduto per avere ingerito i farmaci, ma al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Per fare chiarezza sulla morte sono state anche acquisite le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero avere ripreso il momento in cui è arrivato il 27enne.