in foto: Diletta Ricapito, la studentessa di 15 anni scomparsa a Roma

Diletta Ricapito ha 15 anni, è iscritta al liceo linguistico Peano e vive con la famiglia in zona Laurentina, periferia sud di Roma. Dal ieri pomeriggio di ieri – martedì 8 maggio -amici, compagni di scuola e familiari non hanno più sue notizie. È scomparsa senza dire dove andava, il cellulare spento, ogni comunicazione interrotta. I genitori hanno così sporto denuncia alle forze dell'ordine, mentre su Facebook è partito il tam tam per ritrovarla. Due i numeri di telefono messi a disposizione direttamente dai familiari per eventuali segnalazioni: 3932410078 e 3474022915.

Andando via ha lasciato un biglietto "scusate per tutto, vi amo". Secondo quanto ricostruito finora la ragazza si sarebbe allontanata da casa dopo un acceso diverbio con la mamma, che si era accorta di una sua assenza a scuola consultando il registro elettronico, assenza di cui evidentemente non era a conoscenza. Ora i genitori di Diletta gli chiedono solo di tornare a casa il prima possibile: la giovane avrebbe preso diversi effetti personali prima di allontanarsi.