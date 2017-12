Terribile episodio quello accaduto ad una turista modenese di ventisette anni: la donna, giunta nella Capitale per le festività natalizie, sarebbe infatti stata avvicinata da un romano di quarantasette anni alla Stazione Termini, e che poi avrebbe tentato di abusare di lei. Lo riferisce l'edizione online de "il Messaggero": il tutto sarebbe accaduto lo scorso 25 dicembre.

La donna sarebbe stata "intercettata" alla Stazione di Roma Termini, dove aveva poi conosciuto l'uomo accentandone un passaggio in macchina. Poi, in circostanze tutt'ora da chiarire, la donna si sarebbe ritrovata in albergo assieme a lui, anche se non è chiaro se volontariamente o meno. Fatto sta che ad un certo punto la donna avrebbe inviato una richiesta d'aiuto ad un amico via chat. "Ho paura. Sto in un albergo con un uomo che gira nudo nella stanza. Ho il terrore che mi faccia del male", riporta ancora il Messaggero. A quel punto, la segnalazione è stata girata dal web al 112, ed i Carabinieri sono intervenuti prontamente fermando il romano 47enne in un hotel nella zona di via XX Settembre e "liberando" così la donna dal suo presunto aguzzino.