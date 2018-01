Momenti di paura per una giovane turista straniera nella Capitale, fermata ed aggredita da uno sconosciuto sotto il proprio albergo che ha cercato poi di violentarla. L'episodio la scorsa notte, quando la giovane rientrava nel proprio albergo dopo aver cenato in un locale romano: ad un certo punto, in prossimità della struttura, è stata avvicinata da un giovane che le avrebbe "proposto" di fare sesso con lui.

Una "tattica d'approccio" per nulla gradita dalla giovane, che ha prontamente rifiutato la "proposta". Ma a quel punto il giovane l'avrebbe aggredita fisicamente: prima bloccandole le braccia, e poi palpeggiandola cercando un contatto sempre più intimo con la ragazza, salvata dal fatto di indossare un cappotto particolarmente stretto. Le sue urla hanno però messo in allerta i passanti, ed il giovane molestatore si sarebbe dato così alla fuga. Gli agenti del 112, giunti sul posto, hanno ascoltato così il racconto della giovane turista straniera, abile a descrivere molto bene l'uomo, e sono riusciti così a rintracciarlo nei pressi della stazione di Termini. Portato in caserma, e riconosciuto dalla vittima, nonché incastrato anche dalle telecamere di videosorveglianza, il giovane è stato fermato e dovrà ora rispondere di tentata violenza sessuale.