Momenti di paura alla fermata Barberini della linea A della metropolitana di Roma dove – nella strada serata di giovedì 28 febbraio – un giovane poco prima della chiusura, ha minacciato i passeggeri sulla banchina con un coltello. Dopo alcuni momenti di panico, sono intervenuti i militari in servizio all'interno della stazione, che hanno neutralizzato e fermato un giovane che, di fronte agli uomini in divisa che gli chiedevano di consegnare l'arma da taglio e di farsi identificare, non ha esitato ad aggredirli. Immobilizzato e disarmato dai militari dell’11° reggimento bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata “Sassari”, in servizio nella missione Strade Sicure. L'intervento non ha avuto conseguenze sulla normale circolazione della metropolitana.

Ammanettato e preso in consegna da un poliziotto libero dal servizio che transitava casualmente per la stazione di Barberini, è stato successivamente identificato e denunciato per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposto a fermo, sarà processato con rito per direttissimo. Fortunatamente solo qualche momento di paura ma nessun ferito tra i passeggeri in attesa di prendere la metropolitana. Ancora non è chiaro se il 20enne al momento dei fatti fosse in uno stato di alterazione o se soffra di disturbi psichici.