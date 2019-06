Il profumo del pane appena sfornato è uno degli odori più buoni che possano esistere sulla faccia della terra, ma la ricerca della migliore panetteria è da sempre un problema ostico per i golosi, alla ricerca del miglior posto dove mangiare il prodotto più buono. Ad aiutarli è arrivato il Gambero Rosso, che ha stilato una graduatoria delle migliori panetterie d'Italia, in particolare a Roma, dove negozi simili pullulano in ogni angolo e in ogni via. In base alla classifica "Pane e Panettieri d'Italia" stilata dai critici gastronomici alcuni negozi della Città Eterna sono riusciti ad arrivare nei punti più alti della graduatoria, soprattutto grazie al lavoro dei proprietari che da anni seguono la crescita e l'evoluzione dei locali. L'arte del pane ha coinvolto 350 forni di tutta la Penisola, ma è nella Capitale che si concentra la maggior parte delle migliori panetterie di tutta Italia. La classifica si basa su alcuni criteri di lavorazione e culinari, tra i quali le materie prime, la lavorazione, l'impasto e la tradizione dei prodotti utilizzati nella cottura del pane.

Ecco le migliori panetterie della Capitale

Il massimo riconoscimento attribuito dal Gambero Rosso per questa graduatoria sono i "Tre Pani", che soltanto due panetterie della Capitale sono riuscite ad aggiudicarsi: parliamo dell'antico forno Roscioli e del panificio Bonci, che si aggiudicano il premio di miglior panetteria di Roma. Il primo è un negozio conosciuto da tutti i cittadini della Capitale, noto per la storia e per la tradizione che da anni anima via dei Chiavari, a tal punto da diventare un marchio celebre in tutto il mondo. Il secondo è andato alla ribalta anche grazie alle recenti apparizioni televisive, con Gabriele Bonci che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori grazie al suo modo di comportarsi, scherzoso e gioviale nel giudicare il pane.