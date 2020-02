in foto: Chiuso il ristorante Tonnarello di Trastevere, uno dei più famosi del quartiere

Alimenti contenuti in luoghi con muffa e sporcizia, frigoriferi arrugginiti e senza termometri interni stipati in locali senza intonaco con pavimenti sporchi e degradati. In più le posate e i piatti, a causa dei tantissimi clienti, venivano solo in parte lavati in lavastoviglie e la restante parte lavata a mano veniva fatta con sola acqua fredda e senza "idoneo impianto per il riscaldamento della stessa". Chiuso il famoso ristorante ‘Tonnarello' di Trastevere, uno dei più noti e rinomati del quartiere. La notizia è confermata a Fanpage.it dalla Questura di Roma, che oggi ha diffuso un comunicato in merito: "Nell’ambito degli intensificati servizi della Polizia di Stato voluti dal Questore Carmine Esposito, mirati al controllo dei locali della cosiddetta movida nel quartiere Trastevere, gli agenti del Commissariato Trastevere, diretto da Fabrizio Sullo, in collaborazione con gli Ispettori della ASL Roma 1, hanno proceduto alla verifica di un ristorante indicato tra i primi 10 maggiormente frequentati del Rione, riscontrando gravissime violazioni igienico-sanitarie e strutturali". Tonnarello, in effetti, era uno dei ristoranti più frequentati e più famosi del quartiere.

Multa di 6mila euro e chiusura temporanea per il ristorante

"Al momento, in attesa delle ulteriori verifiche che su indicazione del personale operante del Commissariato saranno svolte dall’ispettorato del lavoro sugli addetti presenti nel ristorante, le sanzioni elevate ammontano complessivamente a circa 6.000€ oltre all’immediata chiusura del locale disposta dalla ASL".

L'annuncio su Facebook di Tonnarello: "Chiusi per ferie"

Ieri moltissimi cittadini e turisti si sono presentati davanti al ristorante per chiedere un tavolo, ma hanno trovato le saracinesche abbassate. Su Facebook il ristorante ha comunicato: "Dal 07 Febbraio Saremo chiusi per ferie fino al 16 Febbraio compreso ! Vi aspettiamo dal 17 Febbraio ancora più energici e carichi per il giusto servizio che meritate ! A presto".