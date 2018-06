La Regione Lazio ha approvato oggi all'unanimità un sub emendamento al bilancio presentato dalle opposizioni, che dispone il taglio ai vitalizi in erogazione fino al 2023, con il ristabilimento del contratto di solidarietà. Il denaro risparmiato – stimato in 12,5 milioni di euro – sarà impiegato per tagliare le liste d'attesa nella sanità e per ammodernare gli ospedali della regione.

Zingaretti: "Le rivoluzioni le facciamo con i fatti"

"Le risorse che derivano dal taglio, stimate in 12,5 milioni – ha dichiarato il governatore Nicola Zingaretti – verranno investite nell'abbattimento delle liste e dei tempi d'attesa e per favorire l'ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie e informatiche delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Oltre a rinnovare il taglio dei vitalizi, scaduto lo scorso dicembre, la novità che viene individuata chiaramente la destinazione dei risparmi con una durata ancora più lunga, estesa fino al 2023. Ringrazio il Consiglio per il voto espresso: nel Lazio tutti insieme, all'unanimità, le rivoluzioni le facciamo coi fatti".

M5s: "Soddisfatti ma è solo un primo passo"

Soddisfatti gli esponenti del Movimento 5 stelle che con le parole della consigliera Valentina Corrado, rilanciano però l'approvazione di una normativa che arrivi all'abolizione definitiva dei vitalizi: "Il rinnovo del contributo di solidarietà non sia la pietra tombale sulla possibilità di affrontare il tema dei vitalizi attraverso una riforma che li abolisca definitivamente. Quindi sì a un intervento immediato a patto che la questione non sia chiusa con una norma che riduce la spesa pubblica ma non cambia il sistema". Il M5s presenterà "di nuovo una nostra proposta di legge per abolire una volta per tutte i vitalizi passando dal sistema retributivo a quello contributivo e introducendo il divieto di cumulo con i vitalizi ‘ereditati' da altre cariche istituzionali".

"Siamo orgogliosi di essere riusciti ad affermare il tema dell'abolizione dei vitalizi nell'agenda politica, nazionale e regionale, ma il rinnovo del contributo di solidarietà non ci basta. A dispetto dell'annuncio in pompa magna di Zingaretti e del Pd, la misura approvata oggi, è bene ricordarlo, è un palliativo, una soluzione momentanea, che non abolisce i vitalizi in modo definitivo", Così Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio.