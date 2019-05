in foto: Foto di: Stefano Fontebasso De Martin

Keith Haring è stato uno degli artisti di strada più influenti del XX secolo, con i suoi graffiti e i suoi murales sparsi in tutto il mondo. Haring – scomparso il 16 febbraio 1990 – considerava i disegni sulla tela come quelli più robusti e duraturi, ma per il writer americano la vera vita artistica doveva necessariamente passare tra i muri delle case, per poter diffondere l'arte in ogni luogo possibile. Tracce del lavoro dello street artist possono trovarsi a New York, Barcellona e Londra, passando per Pisa e Venezia. I suoi graffiti sono presenti in mezzo mondo, tranne che a Roma, dove in passato era possibile ammirare due delle sue opere. Purtroppo però Keith Haring non aveva torto quando affermava che i disegni sulla tela fossero più duraturi, sicuramente ben più dei murales. Purtroppo Roma ha deciso di cancellare letteralmente il passaggio di Haring nella Città Eterna, con la rimozione delle opere. In passato vennero infatti rimossi sia i graffiti sulla facciata laterale del Palazzo delle Esposizioni che quelli sulle pareti trasparenti lungo il tratto Flaminio-Lepanto della metro A di Roma.

in foto: Foto di: Stefano Fontebasso De Martin

I due graffiti di Keith Haring cancellati a Roma

La scelta di rimuovere il primo murales venne presa nel 1992 dall'allora sindaco Franco Carraro, che decise "ripulire" le mura del Palazzo delle Esposizioni per non fare brutta figura con Michail Gorbacev, l'ex presidente sovietico in visita nella Città Eterna. A seguito di questo gesto ci furono aspre critiche da parte dei cittadini e dei colleghi dell'artista, ma le altre amministrazioni non impararono la lezione. Nel 2001, circa dieci anni dopo la morte di Haring, il Comune di Roma rappresentato dall'allora sindaco Francesco Rutelli decise di cancellare un altro murales del writer statunitense, quello realizzato sulle pareti trasparenti del Ponte del Tevere. L'opera era alta 6 metri e largo 2 e venne rimossa nel periodo del Giubileo per non dare ai turisti una brutta immagine della Capitale, nonostante anche i pellegrini conoscessero ogni dettaglio di quel celebre murales che le nuove generazioni non potranno più ammirare.