in foto: Foto di Margherita B.

La pizza di Pasqua dolce o salata è una sorta di ‘torta' tipica della tradizione culinaria romana e laziale. Viene preparata anche nelle Marche e in Abruzzo, in diverse varianti. Che la si preferisca al cioccolato o al formaggio, è la grande protagonista della colazione di Pasqua dei romani amanti dei gusti di una volta, da accompagnare con salumi o con il cioccolato delle uova fatte a pezzi e appena aperte: un dolce lievitato, a forma di panettone, con la superficie liscia e marrone scuro, profumato e molto gustoso. La pizza di Pasqua riporta alla mente i ricordi dell'infanzia, quando le nostre nonne la preparavano in casa seguendo una ricetta tramandata di generazione in generazione e spesso ci coinvolgevano nell'assemblamento degli ingredienti. La pizza di Pasqua è per molti un rituale che viene svolto ogni anno, durante la Settimana Santa ma anche prima, e che riunisce tante famiglie nella suddivisione dei compiti: chi spezzetta il cioccolato, chi gratta la scorza del limone o dell'arancia, chi gira l'impasto e chi aggiunge il lievito. La ricetta della piazza di Pasqua richiede infatti una preparazione meticolosa, un'unione di ingredienti attentamente bilanciati. Dolce o salata, appena sfornata riempirà la stanza di un profumo unico e inconfondibile.

Ricetta della pizza di Pasqua dolce

La ricetta della pizza di Pasqua dolce più amata è quella al cioccolato, prevede farina, uova, zucchero, lievito di birra, strutto o burro, cannella e scorza di arancia e limone, con alcune variazioni: è infatti possibile aggiungere liquore, essenza di vaniglia, canditi, semi di anice e noce moscata, per renderla ancora più ricca e golosa.

Ricetta della pizza di Pasqua salata

La pizza di Pasqua salata è una torta a base di formaggio grattugiato e pecorino in pezzi un gustosissimo accompagnamento da gustare con salumi misti. Tra gli ingredienti che occorrono per preparala farina tipo '00', lievito di birra, strutto, latte tiepido, uova, olio extravergine d'oliva, sale marino, pepe nero e, ovviamente, pecorino e parmigiano.

