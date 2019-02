Al cimitero del Verano è sepolto l'attore e regista Vittorio Gassman, protagonista per decenni del cinema, del teatro e della cultura italiana. Nato a Genova il 1 settembre del 1922, si spegnerà il 29 giugno del 2000 a Roma. La lapide di marmo bianco è sobria e poco appariscente, la foto mostra un Gassman che sorride senza ridere, lo sguardo che indaga. L'epigrafe riporta solo "attore" e poi una frase di cui molti, si chiedono il significato "non fu mai impallato".

A scrivere il suo epitaffio è stato lo stesso Gassman nel corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano la Repubblica il 2 dicembre del 1989, quando aveva 67 anni, e un periodo di malattia l'aveva costretto ad annullare alcuni impegni pubblici facendo correre le voci sul suo stato di salute. È un'intervista confessione, dove l'attore fa il punto sulla sua vita parlando con Corrado Augias. Il tono generale è di malinconia introspezione. All fine Augias chiede: " E di sé che direbbe?". Ecco la risposta:

La mia epigrafe, se è questo che mi chiede, è già scritta. Sulla lapide si leggerà: Vittorio Gassman, fu attore. Poi una piccola chiosa, giù in fondo quasi illeggibile: Non fu mai impallato. È un termine tecnico cinematografico: è impallato ciò che si nasconde alla macchina da presa. Io mi sono sempre fatto vedere, mi sono esposto e, a teatro, credo addirittura d' aver avuto un certo coraggio, che per me, date le premesse, è il massimo.