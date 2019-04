in foto: Foto di Grezzo Raw Chocolate

Pasqua 2019 è alle porte e insieme alla festività torna l'attesa delle uova di cioccolato. Fondente, al latte o bianca, guarnito con frutta secca o con decorazioni di zucchero: ce n'è davvero per tutti i gusti, meglio se artigianale, confezionato con attenzione alle materie prime e alla qualità. Così mentre iniziano i preparativi per il pranzo di domenica 21 aprile, bambini, ma anche adulti, sono in cerca del loro uovo da scartare la mattina di Pasqua. Dove trovare le uova artigianali più buone di Roma? Fanpage le ha cercate per voi, affacciandosi alle vetrine delle pasticcerie più gustose della Capitale. Ve ne proponiamo alcune.

Uova della pasticceria De Bellis

Tra le uova di Pasqua artigianali più buone di Roma sono imperdibili quelle della pasticceria di Antonio De Bellis. C'è l'imbarazzo della scelta, dalle uova classiche con cioccolato al latte, fondente o nocciola a quelle più particolari e insolite, consigliate a chi ha voglia di cambiare e di provare qualcosa di nuovo: tra queste le variati più gettonate sono uovo di cioccolato fondente, rum scuro e cacao in polvere o uovo alle mandorle e nocciole croccanti.

Pasticceria De Bellis: Piazza del Paradiso, 56

Uovo di cioccolato crudo di Grezzo Raw

L'uovo di cioccolato crudo di Grezzo Raw è adatto al palato degli amanti degli ingredienti genuini. Realizzato con cacao crudo, la lavorazione a bassa temperatura permette a un al cioccolato di conservare il suo gusto intenso, mantenendo inalterate le proprietà nutritive che lo contraddistinguono. Le uova di Pasqua sono disponibili in vari gusti, tra cui Granella di Nocciole, pistacchio e diverse varietà di fondente, senza zuccheri né dolcificanti.

Grezzo Raw Chocolate: via Urbana 30

Uova della Giuliani

Fondente con pistacchio di Bronte, mandorle e frutta candita. Sono alcune delle varianti dell'uovo di Pasqua della Fabbrica Giuliani, nata nel 1949, che produce cioccolata e dolci e a Pasqua anche le amatissime uova, utilizzando un cioccolato di alta qualità e senza glutine. Oltre ai vari gusti con i quali sbizzarrirvi per conquistare voi stessi e vostri cari, sono acquistabili anche le versioni classiche con cioccolato al latte e fondente.

Fabbrica Giuliani: via Paolo Emilio, 67

Uova artistiche della pasticceria Bompiani

Le uova di Pasqua artigianali della pasticceria Bompiani sono delle opere d'arte in miniatura, coloratissime e lavorate, con un'attenzione particolari ai dettagli. Una vocazione per la pasticceria che ogni anno, in occasione della Pasqua realizza una mostra sfoggiando decorazioni di cioccolato ispirate al mondo della moda. Oltre alle super creazioni esclusive, la pasticceria confeziona anche bellissime uova di Pasqua artigianali dai gusti tradizionali, al latte, bianche e fondenti, realizzate con materie prima di alta qualità.

Pasticceria Bompiani: Largo Benedetto Bompiani, 8