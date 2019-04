in foto: Colomba artigianale dell’Antico Forno Roscioli

La Santa Pasqua è alle porte e insieme alla celebrazione religiosa tornano i dolci tipici molto amati. Oltre alle uova di Pasqua, commerciali o fatte a mano, è impossibile rinunciare alla colomba, nella sua versione classica, con mandorle e zuccherini, o in gustose varianti, ricoperta di cioccolato, farcita con uvetta o canditi. Un dolce soffice e profumato, che piace proprio a tutti e divertente da preparare insieme ai bambini, come attività da fare in famiglia durante le vacanze di Pasqua. Per chi ama il gusto della colomba artigianale ma non ha tempo o voglia di farla in casa, Fanpage ha scelto alcune pasticcerie di Roma dove trovare le più buone, che soddisfano i palati di tutti.

Colomba di Pasqua del Panificio Nazzareno

Tra le colombe di Pasqua artigianali più buone di Roma c'è senza dubbio la colomba classica glassata alle mandorle e la colomba al cioccolato fondente con perle croccanti Valrhona del Panificio Nazzareno a Ponte Milvio. Il 21 Aprile il panificio apre le porte ai suoi clienti per festeggiare insieme la Pasqua con la tipica colazione pasquale con tanto di uova, corallina artigianale umbra, casatiello, pizza al formaggio, pastiera e colombe artigianali.

Panificio Nazzareno: piazzale Ponte Mivio 35

De Santis Santa Croce

Il laboratorio artigianale De Santis Santa Croce offre al cliente una vera e propria linea di Pasqua, con diversi dolci per tutti i gusti. Le colombe sono rigorosamente artigianali, preparate dalle mani sapienti dei pasticceri con cura e amore. Tra le proposte di quest'anno oltre alla colomba classica, guarnita con glassa di mandorle e canditi di arancio e cedro, o la colomba arancia, cioccolato e zenzero, c'è la versione vegan. Le nuove proposte per Pasqua 2019 sono particolarissime, ai lamponi e cioccolato bianco, all'albicocca, o ai tre cioccolati (fondente, al latte, bianco).

De Santis Santa Croce: via Santa Croce in Gerusalemme, 17

Antico Forno Roscioli

La colomba artigianale dell'Antico Forno Roscioli segue una tradizione che affonda le radici nel 1824 ed è gestito dalla famiglia Roscioli da tre generazioni. Si tratta di dolci preparati con materie prime di qualità e confezionati con cura, anche estetica. Buonissima la versione classica e per gli amanti delle varianti, sono consigliate la colomba pere e cioccolato e la colomba con mele candite.

Antico Forno Roscioli: via dei Chiavari, 34

Forno Campo De’ Fiori

La colomba del Forno Campo De'Fiori la trovate nel cuore del centro storico di Roma. Una colomba in versione classica, caratterizzata dalla qualità e dalla genuinità degli ingrediente, che la rendono soffice e profumatissima. Una tradizione prevede, oltre alla colomba, la preparazione e l'offerta al cliente di altri cibi tipici del periodo pasquale, dolci o salati, come la pizza al formaggio, pizze dolci pasquali e pastiera, tutti preparati con la stessa cura e attenzione.

Campo De' Fiori 22, Vicolo Del Gallo 14