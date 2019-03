in foto: Orto botanico di Roma

Da domenica 31 marzo 2019 l'Orto Botanico di Roma, gestito dall'Università la Sapienza, sarà aperto tutti i giorni dell'anno, domeniche comprese. Da aprile l'Orto Botanico, che si trova a Trastevere, in largo Cristina di Svezia. Da aprile e fino a ottobre sarà aperto dalle 9 e 30 alle 18 e 30. I costi del biglietto: l'ingresso è gratuito per i bimbi fino a tre anni, per i disabili e per gli studenti della Sapienza. Costa 4 euro per chi ha più di 65 anni, per i bimbi da 4 a 11 anni e per chi è residente a Trastevere. Costa 8 euro per chi ha un'età compresa tra 12 e 65 anni. L'origine dell'Orto Botanico di Roma risale al papato di Nicolò III nella seconda metà XIII secolo. Inizialmente fu istituito all'interno dei giardini vaticani, poi nel 1660 papa Alessandro VII volle che l'università avesse un suo Orto Botanico, che fu costruito al Gianicolo. Nel 1820 l'Orto fu spostato nel giardino di Palazzo Salviati alla Lungara e nel 1873, dopo l'Unità d'Italia, nel giardino dell'ex convento di San Lorenzo in via Panisperna. La sede attuale, il giardino di Palazzo Corsini, fu decisa nel 1883, quando la proprietà dell'Orto passò allo Stato.

Cosa vedere all'Orto Botanico di Roma

Nell'Orto botanico di Trastevere sono presenti moltissimi alberi monumentali di grande valore: ci sono platani orientali, la sughera, il cerro, la roverella, due cedri dell’Himalaya e altri 345 esemplari ultrasecolari appartenenti ad oltre 130 specie. Si può visitare inoltre un bosco di bambù, una tra le collezioni più ampie d'Europa, il bosco mediterraneo, il giardino degli aromi, il giardino giapponese, il giardino mediterraneo, la valletta delle felci, le palme, le piante acquatiche, il roseto e le serre: la serra Corsini, la serra monumentale e la serra tropicale. Ad aprile sarà possibile ammirare l'hanami, la fioritura dei ciliegi nel Giardino Giapponese dell'Orto Botanico (qua tutte le informazioni per partecipare).