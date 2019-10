in foto: Foto di ’Negozio Leggero’

Fare la spesa senza plastica prestando attenzione a ciò che consumiamo potrebbe rivelarsi un metodo utile a ridurre gli imballaggi di cibi, bevande, prodotti per la cura del corpo e per la casa. Quando facciamo rifornimento nei negozi o al supermercato a volte svuotando le buste ci accorgiamo che la maggior parte degli imballaggi è destinata presto, se non subito, a finire dritta nella spazzatura. Accade così ad esempio per gli imballaggi della frutta o per i doppi involucri, scatole di cartone dove dentro è contenuto un prodotto a sua volta all'interno di un altro contenitore, spesso di plastica. Con un po' di accortezza è possibile fare la spesa rinunciando a tutti gli imballaggi che una volta esauriti non vengono riutilizzati, ma sono destinati alla pattumiera. A Roma come in tante città d'Italia molte persone hanno scelto i negozi alla spina: che si tratti di cibo, bevande o altro potete trovarli su scaffali di barattoli colorati e profumati, dove poter acquistare prodotti sfusi, anche portando i propri contenitori da casa. Così è possibile risparmiare evitando gli sprechi.

Cibo alla spina a Roma

Tra i negozi alla spina a Roma che vendono prodotti alimentari, c'è ‘Negozio Leggero', presente in città con due sedi a San Paolo e nel quartiere Africano. Un'attività commerciale che vende di tutto, dai prodotti alimentari a detersivi e cosmetici. ‘Resto Sfuso', in via Santa Maria Ausiliatrice 68, dove acquistare pasta, farro e farina integrale e prodotti biologici. ‘Ecoposteria', in via Galeazzo Sommi Picenardi offre alimenti biologici o a chilometro zero come pane, vino, pasta, dolci, uova, miele e altro.

Sapone e detersivi alla spina a Roma

A Roma, ci sono diversi negozi dove poter acquistare prodotti per la cura del corpo e per a casa sfusi, come saponi, profumi e detersivi di diverso tipo. ‘Saponando', in via Anagni 136, offre un'ampia scelta di prodotti per le pulizie domestiche, con varie fragranze e per diverse superfici. In via Giuseppe Veronese 4 c'è ‘Delizia Marconi Roma, Profumi e detersivi alla spina' dove acquistare oltre a detersivi ipoallergenici e biologici, profumi biologici alla spina, e prodotti cosmetici. ‘Tutto al Kg', in viale Tirreno 219, propone tantissimi prodotti per il bucato, piatti e prodotti igienizzanti.

Acqua alla spina a Roma

Per quanto riguarda il cospicuo consumo della plastica, da annoverare ci sono senz'altro le bottiglie dell'acqua che compriamo, utilizziamo e gettiamo via. Un'alternativa è utilizzare l'acqua del rubinetto, sottoposta analisi, oppure, utilizzare le bottiglie di vetro, riempiendole con acqua alla spina. A Roma ci sono le casette dell'acqua, i punti alla spina di Naturasì, e le fontanelle poste in diversi punti della città e individuabili sul sito Fontanelle.Org.