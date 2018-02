Due cittadini nigeriani di 43 e 50 anni, sono stati denunciati con l'accusa di falsificazione, spendita e introduzione nello stato di monte falsificate. Fermati in via Filippo Turati dagli agenti del Commissariato Esquilino, che ne hanno riconosciuto uno come l'autore di un tentativo di truffa, avvenuto ai danni di un inviato della nota trasmissione televisiva Striscia la Notizia. In quell'occasione l'uomo, che si fingeva un diplomatico, aggredì in un ascensore Moreno Morello.

Notati i due che parlavano con una receptionist all'interno di un hotel, gli agenti si sono appostati in attesa che uscissero e, dopo circa mezz’ora, hanno notato l’uomo uscire dall’albergo con un grosso trolley ed incontrarsi, subito dopo, con il complice. "All’interno del trolley sono state rinvenute 24 mazzette – si legge in una nota – confezionate con banconote false da 100 dollari inframezzate da fogli di carta. Tutto il materiale, pertanto, è stato posto sotto sequestro ed i due, nigeriani di 43 e 50 anni, denunciati per rispondere di falsificazione, spendita ed introduzione nello stato di monete falsificate. Il 43enne è stato inoltre rimpatriato con foglio di via obbligatorio e con divieto di ritorno nel comune di Roma per tre anni".