in foto: Il castello di Arsoli – Wikipedia

Fabrizio Massimo Brancaccio è l'erede di una nobile famiglia romana, i Massimo, principi di Arsoli. Le loro residenze sono state, negli anni, il palazzo Massimo alle Terme, che ora ospita il Museo Nazionale di Roma, il palazzo Massimo alle Colonne, il palazzo di Pirro, il palazzo di Aracoeli, la villa Massima e il Castello di Arsoli, un maniero del X secolo che la famiglia acquistò nel 1574. Nonostante il suo albero genealogico, oggi il principe non è affatto ricco: "Vivo in un castello, ma sono povero. Sono iscritto al centro per l'impiego, ma non mi hanno mai chiamato", ha detto oggi in tribunale nel corso del processo che, riporta il Messaggero, lo vede imputato per violazione degli obblighi di assistenza per il mancato versamento dell'assegno mensile ai tre figli.

"Sono un fisico nucleare. Lavoravo all'istituto nazionale di fisica, poi mi sono dimesso nel 1999 per motivi di salute. Ora non lavoro, neanche in nero. Vivo grazie alla pensione di mia madre nel castello di famiglia. Lei prende poco più di mille euro al mese", ha raccontato in aula il principe di Arsoli al giudice. "Non possiamo vendere nulla. I beni ereditati non mi producono alcun reddito", si è difeso ancora il principe.