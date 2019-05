Una donna di 47 anni residente a Morolo (in provincia di Frosinone) è stata condannata per tentato omicidio, dopo che nel 2013 aveva tentato di avvelenare il convivente per poterne ereditare i beni. La vicenda risale a sei anni fa, quando l'uomo, un imprenditore di 75 anni, aveva cominciato ad accusare strani malesseri fisici, che spesso gli causavano svenimenti e febbre alta, a tal punto che in più occasioni era stato costretto al ricovero ospedaliero a causa di alcune violente emorragie epigastriche. Durante gli ultimi ricoveri i sanitari hanno deciso di approfondire la questione, venendo a capo dell'origine dei problemi: a causare le emorragie era il "Coumadin", un farmaco somministrato ai cardiopatici per fluidificare meglio il sangue. Il medicinale non era stato prescritto da alcun medico curante al quale era legato l'imprenditore, motivo per cui il 75enne aveva deciso di sporgere denuncia contro ignoti.

L'inchiesta si è conclusa con la condanna alla sua convinvent per tentato omicidio

La prima persona a finire sul registro degli indagati era stata proprio la convivente, fino a quando i dubbi sono diventati certezza. Durante una perquisizione a casa della donna le forze dell'ordine hanno trovato l'anticoagulante all'interno di un armadio, dove la 47enne aveva nascosto il farmaco potenzialmente letale. A seguito di questi indizi di reato la donna era stata arrestata, per poi tornare in libertà per decorrenza dei termini. L'imprenditore si era dunque rivolto a un avvocato dopo aver denunciato la condotta della sua convivente: da lì era partita una lunga trafila giudiziaria conclusasi con la sentenza di condanna della Cassazione, che ha confermato l'imputazione di tentato omicidio. Il pubblico ministero aveva chiesto 12 anni di carcere, ma gli avvocati difensori della donna hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado, portando la pena finale a 3 anni e 8 mesi.