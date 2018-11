in foto: L’esercitazione antiterrorismo di ieri davanti all’Ambasciata Britannica – Foto Questura di Roma

Si tratta solo di una simulazione, ma è quello che potrebbe accadere in caso di attentato terroristico. Un uomo armato prende in ostaggio una donna a Porta Pia, davanti all'ingresso dell'Ambasciata britannica a Roma, la minaccia di morte puntandole un coltello alla gola e la costringe ad aprire il portone blindato dell'edificio. Scatta così il piano d'emergenza, con l'impiego delle squadre speciali Uopi (Unità operative di pronto intervento) pesantemente armate, il reparto cinofilo e antisabotaggio e gli uomini dei commissariati Salario, Parioli, Porta Pia e Castro Pretorio, coordinati dalla sala operativa di san Vitale. Il test antiterrorismo si è concluso con la liberazione della signora presa in ostaggio e la cattura del finto terrorista. E' stata poi simulata la messa in sicurezza dell'intero edificio.

La simulazione, organizzata dalla Questura di Roma, si è svolta ieri in via XX Settembre 80 a Roma, sede dell'Ambasciata Britannica. La Questura ha poi pubblicato un video con il riassunto dell'intera operazione.