in foto: Alexandra Battaglia Mayer, la professoressa dell’Università di Roma ’La Sapienza’ bloccata in Svizzera

"Io e mio marito positivi al coronavirus siamo bloccati in Svizzera. Non ci vogliono in ospedale e non abbiamo una casa, ci dicono di tornare in Italia, il governo provveda al nostro rimpatrio". È l'appello di Alexandra Battaglia Mayer, una docente dell'Università di Roma "La Sapienza". Dal momento in cui si sono manifestati i primi sintomi della malattia la coppia ha avuto conferma di aver contratto il CoVid-19 tramite il medico di famiglia. "Siamo stati mandati via dall'albergo in cui ci trovavamo perché la struttura ha dovuto obbligatoriamente chiudere". La professoressa Mayer ha spiegato come da quel momento è iniziato il loro calvario. "Da allora siamo itineranti, prima siamo stati trasferiti in un residance vuoto ma nessuno poteva portarci da mangiare, il medico per pietà ci ha portato una busta con dei biscotti. Dopo un giorno ci hanno trasferiti in un rifugio di montagna. La cosa grave è che avevamo con noi due minori, fortunatamente senza sintomi, ma ci siamo trovati uniti in ambienti chiusi, sempre con cibo rimediato.

Mayer: "L'ospedale svizzero non ci vuole"

Mayer ha spiegato di aver richiesto più volte per lei e il marito settantunenne l'ospedalizzazione, "avevamo febbre alta e non riuscivamo ad alzarci dal letto per provvedere alle nostre necessità". Il medico, secondo il suo racconto, inizialmente ha esitato, dicendo alla coppia che non c'erano i parametri necessari per ottomperare alla richiesta. "Ma il giorno seguente, ieri, ha cambiato idea e ci ha ospedalizzato, allontanandoci dai due ragazzi, che spero torneranno automamente in Italia con un aereo, passata la visita medica" ha spiegato. Ma i guai non sono finiti: "Io e mio marito siamo stati ricoverati in ospedale dopo una lunga contrattazione, perché i medici ritenevano necessario che ci mettessimo in isolamento a casa, ma noi in Svizzera noi abbiamo un domicilio e non possiamo farlo. Allo stesso modo essendo positivi al coronavirus non possiamo andare in giro, né entarre in contatto con nessuno. Non sappiamo dove andare". Poi la richiesta rivolta al governo: "In Svizzera ci dicono che dobbiamo tornare nel nostro Paese, il nostro è un appello allo Stato italiano affinché provveda al nostro rimpatrio".