Con due pezzi di metallo, appositamente piegati, manomettevano i parchimetri per rubare le monetine versate dagli automobilisti per pagare il posteggio. Un 49enne di nazionalità bulgaro è stato fermato in flagranza dagli agenti del commissariato Villa Glori, mentre armeggiava attorno a un parchimetro su viale Tiziano. L'uomo è stato trovato in possesso di due aste di metallo uno più corto e l'altro più lungo a forma di gancio, tipico strumento utilizzato per bloccare il "resto" all'interno dei parchimetri.

E in effetti passando in rassegna le macchinette della zona, i poliziotti hanno trovato molti parchimetri con lo sportello bloccato, con tutta probabilità l'uomo più tardi sarebbe ripassato a riprendere le monetine. Già negli scorsi giorni erano arrivate segnalazioni simili negli uffici di polizia. Accompagnato negli uffici di polizia, il 49enne è stato identificato denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate.