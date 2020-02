in foto: Chiuso il ristorante Tonnarello di Trastevere, uno dei più famosi del quartiere

"Potevamo sicuramente farci trovare meno impreparati e i controlli hanno fatto bene a tirarci le orecchie, impariamo e andiamo avanti. Pochi giorni e torneremo ad essere più belli di prima". Sono le parole del gestore del ristorante ‘Tonnarello' di Trastevere, uno tra i primi dieci maggiormente frequentati del Rione, chiuso dal 7 al 16 febbraio, dopo che gli agenti della Polizia di Stato e l'ispettorato della Asl hanno riscontrato "gravissime violazioni igienico-sanitarie e strutturali". "Rispettiamo i controlli sacrosanti delle autorità e ci dispiace di non essere stati trovati in perfetta forma – continua il ristorante, spiegando gli interventi necessari – A breve rimedieremo, dobbiamo svecchiare due frigoriferi su diciotto (un po’ di ruggine esterna), aggiungere delle pannellature in cantine del Settecento (si con muffa, mea culpa) in cui teniamo solo detersivi , aggiungere un boiler, sistemare delle mattonelle saltate ed essere ancora più puliti di quanto non siamo da sempre". E aggiunge: "Tutte le osservazioni fatte dai controlli sono sacrosante – ma chiarisce – nessuna posata o piatto è stato lavato a mano o peggio solo con acqua fredda, ne è mai stata pregiudicata la salubrità degli alimenti preparati".

La notizia della chiusura temporanea del ristorante ‘Tonnarello' di Trastevere è arrivata ieri, sabato 8 febbraio, a seguito di una nota diramata dalla Questura di Roma. Oltre all'interdizione, il gestore ha ricevuto una multa di 6mila euro, per le irregolarità riscontrate. I controlli degli agenti e dell'ispettorato della Asl hanno portato alla luce alimenti contenuti in luoghi con muffa e sporcizia, frigoriferi arrugginiti e senza termometri interni stipati in locali senza intonaco con pavimenti sporchi e degradati. In più le posate e i piatti, a causa dei tantissimi clienti, venivano solo in parte lavati in lavastoviglie e la restante parte lavata a mano veniva fatta con sola acqua fredda e senza "idoneo impianto per il riscaldamento della stessa".