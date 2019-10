in foto: Foto da Facebook

Negli ultimi due giorni i carabinieri del Comando provinciale di Frosinone, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone e i finanzieri di Cassino hanno eseguito perquisizioni e sequestri a carico di numerose abitazioni, società e luoghi di culto legati alla "Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme", con sede a Gallinaro, in provincia di Frosinone, e diffusa in tutta Italia. Si tratta di un ente di culto costituitosi nel 2015 ‘perché gli uomini hanno tradito lo Spirito del Padre, negando le Sue azioni e la Sua presenza', ma scomunicata dalla Santa Sede appena un anno dopo, nel 2016. Le indagini sono partite a seguito di numerose segnalazioni di cittadini, che hanno denunciato pressioni psicologiche e truffe per migliaia di euro realizzate sia dai promotori sia dai seguaci della Chiesa.. A queste segnalazioni adesso dovranno seguire gli accertamenti per verificare se corrispondano al vero. Intanto sono quattordici le persone finite al centro dell'indagine.

Chiesa della Nuova Gerusalemme, non è la prima volta che finisce sotto indagine

Non è la prima volta che la Nuova Chiesa di Gerusalemme finisce nel mirino della Procura. Nel 2016, poco tempo dopo la scomunica di Papa Francesco, la Procura di Cassino aveva iscritto cinque persone nel registro degli indagati. L'accusa? Riciclaggio. L'indagine è stata poi archiviata alla fine dell'anno. A febbraio 2018, invece, durante la trasmissione ‘Storie Italiane', è andata in onda una discussione tra il giornalista David Murgia e uno dei ministri della “Chiesa della Nuova Gerusalemme” Pasquale Laezza in cui si parlava invece delle presunte pressioni che avrebbero subito le persone fuoriuscite dal culto. A capo della Nuova Chiesa di Gerusalemme c'è Samuele Murgia, genero della signora Maria Giuseppina, defunta da diversi anni e che avrebbe visto Dio diverse volte. L'uomo ha poi fondato la chiesa nel 2016 dicendo di aver ereditato i ‘poteri' di Giuseppina.