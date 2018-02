Brutta vicissitudine per Paola Ferrari e Marco De Benedetti. Una banda rapinatori ha fatto irruzione nella villa su via Appia a Roma, dove risiedono la giornalista Rai e dell'imprenditore presidente del gruppo Gedi (editore di Repubblica, La Stampa, l'Espresso, il Secolo XIX e delle emittenti Radio Capital, M2o e Radio Deejay) lo scorso sabato 24 febbraio. Quattro uomini, il viso coperto da un passamontagna sono entrati nel giardino e hanno fatto irruzione in casa. Al momento dell'irruzione in casa non c'era nessuno tranne la donna di servizio, che non si è accorta, mentre i figli della coppia si trovavano fortunatamente in viaggio assieme ai cani di famiglia. Verso le 20.00 Paola Ferrari è rientrata nella sua abitazione e i banditi si sono dati alla fuga prima di essere scoperti, senza affrontare la padrona di casa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano il Messaggero i ladri prima di darsi alla fuga avrebbero avuto circa 20 minuti di tempo per razziare la villa, e sono riusciti a farsi alla fuga con un bottino il cui valore si aggira attorno ai 100.000 euro tra preziosi, borse, gioielli. Le forze dell'ordine sono ora sulle tracce dei malviventi e al vaglio ci sono le riprese delle telecamere di sicurezza.